شكرا لقرائتكم آمنة نصير: من هاجموا عمرو السولية وطفلته مرضى نفسيين والتنمر حرام شرعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكرت آمنة نصير استاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الازهر فرع الاسكندرية، ما حدث من تعليقات خارجة من قبل البعض بشأن نجلة عمرو السولية لاعب الأهلى

وأضافت نصير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلة : لدينا آفة في المجتمع المصرى وهي الرغبة الدائمة في توجيه النقد واللوم لأي أحد سواء كان بوجه حق أو باطل وبصورة عامة التنمر على أي شخص "حرام شرعا" ما بالنا بطفلة قد تتأذى مشاعرها من تلك التصرفات والتعليقات الهمجية

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واستطردت : مثل هذه التعليقات مرض نفسي خطير اجتاح الشعب المصرى عن طريق النقد اللاذع وطولة اللسان بغير حق وتساءلت مستنكرة : " ما دخلك انت في مثل هذه الأمور ، ومن اعطى هؤلاء الناس حق تقييم غيرهم بهذا الشكل

وعن تبرير التحرش بسبب ملابس المرأة بشكل عام قالت أنه قول غير حكيم وغير قويم لأن سورة النور قال فيها الله عز وجل " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " صدق الله العظيم ، لم يأمر الشرع بنهش ما لا يعجبنا في الشارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشكل لكن طالبنا بغض البصر فأين هؤلاء الدعاه من سورة النور ، واختتمت قائلة :غض البصر يحمي الرجل والمرأة

وكان عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، تعرض هو وابنته ليلى للتنمر من جانب بعض متابعيه على موقع تويتر، وذلك بعدما نشر لاعب القلعة الحمراء صوراً جمعته بابنته، وكتب السولية: ليلى بنتي عندها ٣ سنين و نص ( لسة قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة !! ايه اللي يخلي( بني ادم ) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة و يركز غير انه فعلاً خنزير ؟! ايه المرض ده ! دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين و متحرشين و اللي بنخاف على بناتنا و اهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم . اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل.