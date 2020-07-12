خطوة مغربية قد تحرم الزمالك من إبرام صفقات جديدة

ذكرت وسائل إعلامية مغربية أن مجلس إدارة نادي الدفاع الجديدي قام باتخذا خطوة من شأنها أن تمنع نادي الزمالك من إبرام أي صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت موقع راديو مارس المغربي بأن نادي الدفاع الجديدي قام بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طالباً إ

لياه بمنع الزمالك من إبرام أي تعاقدات بسبب "عدم حصوله على مستحقاته في صفقة إعارة اللاعب حميد أحداد، من الزمالك إلى الرجاء."

وصرح عبدالله بلكحل المدير التنفيذي لنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، بأن إدارة النادي المغربي ستواصل التصعيد ضد الزمالك، بسبب عدم احترام بنود التعاقد في صفقة حميد أحداد.

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وأضاف بلكحل، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المذاع على فضاية "النهار": "كلفنا محاميا من أجل شكوى نادي الزمالك، لدى فيفا، بسبب عدم احترامه بنود تعاقده معنا، وسنحصل على حقوق النادي قانونيًا".

وتابع: "جرى بالفعل اتخاذ إجراءات صارمة ضد نادي الزمالك، وسنواصل التصعيد حتى نحصل على حقوقنا بعدما رفضوا منحنا نسبة إعارة أحداد إلى الرجاء المغربي".

وأضاف بلكحل أن "الأهلي التزم ودفع نسبة من قيمة إعارة وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي، ومن المقرر أن يرسل باقي القيمة في الأيام المقبلة، أما بالنسبة للزمالك فهو لم يلتزم معنا ولم يحترم تعاقده ورفض إرسال نسبة من إعارة حميد أحداد".

وكان الزمالك قد أعار حميد أحداد لصفوف نادي الرجاء المغربي في مطلع الموسم الحالي.