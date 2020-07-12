ليلة تاريخية.. كيف تناولت صحف إنجلترا هدفي تريزيجيه ضد كريستال بالاس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

منح المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" فريقه أستون فيلا، فوزًا في غاية الأهمية من أجل الاستمرار في بريميرليج بالموسم الجديد.

تريزيجيه قاد أستون فيلا لفوز مهم على حساب كريستال بالاس، بهدفين دون رد في لقاء أقيم ضمن حسابات الأسبوع الـ35 من منافسات بريميرليج.

واستطاع تريزيجيه أن يسجل هدفين في شباك كريستال بالاس، ليصبح رصيد أستون فيلا 30 نقطة في المركز الـ18، وبفارق أربع نقاط عن ويستهام وواتفورد صاحبي الترتيب السادس عشر والسابع عشر.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز ما تناولته الصحف البريطانية بعد هدفي تريزيجيه في شباك كريستال بالاس:

- "تريزيجيه شريان الحياة"

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على هدفي محمود حسن "تريزيجيه" في شباك كريستال بالاس.

الصحيفة قالت، إن تريزيجيه منح فريقه أستون فيلا شريان الحياة في ظل صراع البقاء بالبريميرليج في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن تريزيجيه ساهم في فوز فريقه الأول منذ عودة استئناف بريميرليج مرة أخرى عقب جائحة فيروس وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

ولم يحقق أستون فيلا أي فوز منذ عودة استئناف بريميرليج بعد التعادل في مباراتين مقابل الخسارة في أربع مباريات.

- "تريزيجيه يعزز من آمال فيلا"

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن محمود حسن "تريزيجيه" عزز من آمال أستون فيلا نحو البقاء في بريميرليج بالموسم المقبل.

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وأضافت الصحيفة، أن تريزيجيه ضرب كريستال بالاس مرتين، لينعش من آمال فريقه في البقاء بالدوري.

ووصفت الصحيفة تريزيجيه بـ"البطل" بعدما كافح هذا الموسم من أجل مساعدة فريقه، وهذا ما ظهر اليوم بانتزاعه النصر لصالح أستون فيلا.

- "فيلا يتنفس الحياة بفضل تريزيجيه"

صحيفة "اندبندنت" البريطانية، قالت إن أستون فيلا بقيادة مدربه دين سميث تنفس الحياة من جديد بعد فوز غائب منذ آخر 11 مباراة.

وأضافت الصحيفة، أن تريزيجيه بمفرده ساعد فريقه لتحقيق الفوز اليوم والحصول على النقاط الثلاث بعدما سجل هدفين في شباك كريستال بالاس.

وواصلت الصحيفة، إشادتها بتريزيجيه حيث ساهم الأخير بإعادة آمال فريقه في البقاء ضمن صفوة فرق بريميرليج في الموسم المقبل.

- "أستون فيلا على قيد الحياة"

أوضحت صحيفة "برمنجهام ميل" والمتعلقة بأخبار نادي أستون فيلا، أن الفريق استطاع تحقيق فوز غائب منذ ستة شهور وتحديدًا منذ الفوز على واتفورد (2-1) ضمن منافسات الأسبوع الـ24.

وقالت الصحيفة، إن تريزيجيه قاتل على إبقاء أستون فيلا في بريميرليج بالموسم المقبل بعدما سجل هدفين في شباك كريستال بالاس، ليكون هذا الفوز بمثابة إعادة الحياة للمدرب دين سميث.

الصحيفة أعطت تريزيجيه رجل المباراة نظرًا لدوره الحاسم في الفوز القاتل لأستون فيلا والذي أنعش آمال فريقه في البقاء.