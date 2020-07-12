معسكر الزمالك.. عواد يعود.. ومسحة طبية ثالثة غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

خاض فريق الزمالك مرانه المسائي اليوم الأحد، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على ملعب فندق إقامته ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لعودة النشاط الرياضي.

وشهد المران حضور جميع اللاعبين، حيث ركز كارتيرون في المران علي التدريبات بالكرة، كما حرص المدرب علي الاجتماع بالدكتور محمد أسامة طبيب الفريق للاطمئنان علي حالة كل اللاعبين الطبية وجاهزيتهم لخوض التدريبات وذلك في إطار البرنامج المحدد من الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للفترة المقبلة.

وعاد الحارس محمد عواد، للمشاركة في مران حراس المرمي الجماعي اليوم بشكل طبيعي تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

جاء ذلك بعدما أنهى عواد البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

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واجتمع كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي علي الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم بمعسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية وذلك للحديث عن برنامج استعدادات الفريق للفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يجري فريق الزمالك، غدا الإثنين المسحة الثالثة للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني وكذلك الجهاز الطبي والإداري خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب في الإسكندرية وذلك بعد إجراء مسحتين في القاهرة قبل بداية المعسكر السكندري.

وقام أحمد زاهر المدير الإداري للفريق بتجهيز مكان خاص للاعبين لإجراء المسحة والتأكيد علي تجهيز مسحات كافية لكل المتواجدين في المعسكر.

كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.