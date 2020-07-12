محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري: تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ببلاغ للنائب العام ضد 14 شخصية بتهمة إشعال الفتنة. وطالب مرتضى في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشخصيات المذكورة ومن بينهم ضابط مخابرات قطري يُدعى "أبو سنيدة" باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد نشر تسجيل صوتي وصفه بالـ"مفبرك". وجاء ضمن الشخصيات التي اتهمها رئيس الزمالك بإشعال الفتنة، ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، وأحمد سليمان عضو مجلس الزمالك السابق، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. Advertisements وتضمن البلاغ اتهامه لضابط المخابرات بمساعدة آخرين بارتكاب أفعال الهدف منها إشعال نار الفتنة في مصر سواء بين المسلمين والمسيحيين أو بين جمهور ناديي الأهلي والزمالك. كما تضمن البلاغ سابقة للمدعو بإشعال أزمة سابقة بين الزمالك والوزير السعودي المستشار تركي آل الشيخ. وطالب رئيس الزمالك النائب العام اتخاذ اللازم قانونا تجاه المذكورين بعد بث فيديوهات مركبة ونشر اخبار كاذبة لبث الفتنة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مستند رسمي.. مرتضى يتهم الخطيب و"أبو سنيدة" ضمن 14 شخصية بإثارة الفتنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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