3 جولات على التأهل.. ليدز وبروميتش "حجازي" يقتربان من العودة إلى بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

3 جولات متبقية على حسم الثنائي المتأهل بشكل مباشر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج)، واشتعلت المنافسة بين ليدز يونايتد ووست بروميتش ألبيون أصحاب المركزين الأول والثاني مع احتفاظ برينتفورد وفولهام بآمالهما.

بشق الأنفس، اقتنص ليدز يونايتد ثلاث نقاط غالية من سوانزي سيتي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ43 من بطولة دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب).

فوز ليدز منحه صدارة جدول الدوري برصيد 84 نقطة، بفارق 3 نقاط عن وست بروميتش الوصيف الذي يضم بين صفوفه مدافع منتخب مصر أحمد حجازي.

وخسر بروميتش نقطتين غاليتين في صراعه على التأهل إلى بريميرليج بعدما تعادل أمام بلاكبيرن روفرز بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وهبط بروميتش إلى تشامبيونشيب بعد نهاية موسم 17/18، فلم يتمكن الفريق من الحفاظ على مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز واصطحب -وقتها- كل من ستوك سيتي وسوانزي سيتي إلى دوري البطولة الإنجليزية.

وضع جدول الدوري حاليًا

ليدز يونايتد في صدارة الجدول = 84 نقطة

(لعب 43 جولة- فاز في 25 مباراة- تعادل في 9 مباريات وخسر في مثلهم).

وست بروميتش ألبيون في المركز الثاني = 81 نقطة

(لعب 43 جولة- فاز في 22 مباراة- تعادل في 15 وخسر في 6 مباريات).

برينتفورد في المركز الثالث = 78 نقطة

(لعب 43 جولة - فاز في 23 مباراة- تعادل في 9 وخسر في 11 مباراة).

فولهام في المركز الرابع = 76 نقطة

(لعب 43 جولة- فاز في 22 مباراة- تعادل في 10 وخسر في 11 مباراة أخرى).

ويتبقى 3 جولات على نهاية البطولة بما يعادل 12 نقطة قد تغير من وضع الجدول وبالتالي الفرق المتأهلة إلى بريميرليج.

المباريات المتبقية للفرق الأربعة

ليدز يونايتد

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بارنسلي (متذيل الجدول) في الجولة 44

ديربي كاونتي (المركز العاشر) في الجولة 45

تشارلتون أثلتيك (المركز 21) في الجولة 46

وست بروميتش

فولهام (المركز الرابع) في الجولة 44

هدرسفيلد (المركز العشرين) في الجولة 45

كوينز بارك رينجرز (المركز السادس عشر) في الجولة 46

برينتفورد

بريستون نورث ايند (المركز الثامن) في الجولة 44

ستوك سيتي (المركز السابع عشر) في الجولة 45

بارنسلي (متذيل الترتيب) في الجولة 46

فولهام

وست بروميتش البيون (وصيف الجدول) في الجولة 44

شيفيلد وينزداي (المركز الرابع عشر) في الجولة 45

ويجان أثليتك (المركز الخامس عشر) في الجولة 46

جدير بالذكر أنه بعد تأهل الفرق أصحاب المركزين الأول والثاني بشكل مباشر إلى بريميرليج، يخوض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات تأهيلية (بلاي أوفس) لحسم الفريق الثالث المتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.