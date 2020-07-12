بعد ثنائية تريزيجيه.. ماذا يحتاج أستون فيلا للبقاء في الدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

بثنائية مصرية، بقدمي المصري محمود حسن "تريزيجيه" أنقذ فريق أستون فيلا نفسه من الهبوط "إكلينيكيًا" إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، وأشعل مجددًا صراع النجاة من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز أستون فيلا على ضيفه كريستال بالاس بهدفين سجلهما تريزيجيه، في الدقيقتين الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، والتاسعة والخمسين، ليرفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة الثلاثين، في المركز الثامن عشر في جدول الترتيب.

ويتخلف أستون فيلا بفارق أربع نقاط عن أقرب المراكز التي تضمن النجاة من الهبوط، حيث يتساوى فريقا ويست هام وواتفورد في رصيد النقاط، بأربع وثلاثين نقطة، في المركزين السادس عشر والسابع عشر على الترتيب.

كما يمتلك بورنموث فرصة استعادة المركز الثامن عشر، في حالة فوزه على ليستر سيتي، في الثامنة مساء اليوم الأحد، حيث يمتلك 28 نقطة في المركز التاسع عشر، أمام المتذيل نورويتش سيتي، الذي هبط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى.

وتتبقى ثلاث مواجهات أمام أستون فيلا، يبدأها خارج ملعبه أمام إيفرتون، قبل استقبال أرسنال في الجولة قبل الأخيرة، ثم الخروج لمواجهة ويست هام في ختام الموسم، في مواجهة قد تكون فاصلة على أحد مراكز النجاة.

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ويست هام بدوره سيستقبل واتفورد في الجولة المقبلة، في مواجهة قد تحيي آمال أستون فيلا في البقاء، في حالة فوزه على إيفرتون، قبل أن يواجه واتفورد فريقي مانشستر سيتي وأرسنال، بينما سيخرج ويست هام لمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة قبل الأخيرة.

فوز أحد فريقي ويست وواتفورد بمباراتهما سيجمد رصيد الآخر عند 34 نقطة، وهو ما سيجعله على بعد نقطة وحيدة من أستون فيلا، في حالة فوز الأخير على إيفرتون، ويجعل جميع الحسابات مفتوحة في الجولتين الأخيرتين.

كما أن تعادل الفريقين سيصب في مصلحة أستون فيلا أيضًا، حيث سيبتعد الفريقان عنه بفارق نقطتين قبل جولتين من النهاية، لكن الأمر يتوقف أيضًا على حتمية فوزه على إيفرتون.

لكن فوز واتفورد في تلك المباراة سيمثل النتيجة الأفضل في طريق أستون فيلا، كونه سيجعل فرص بقاء الفريق في يديه، بدلًا من انتظار هدايا الآخرين، حيث يواجه ويست هام في الجولة الأخيرة، بعد مباراة صعبة للغاية يخوضها الفريق اللندني أمام مانشستر يونايتد، صاحب المستويات والنتائج الأفضل في "بريميرليج" بالجولة الأخيرة.

وفي حالة نجاح أستون فيلا في الفوز على أرسنال أيضًا، وعدم حصد ويست هام أكثر من نقطة وحيدة خلال مواجهتيه أمام واتفورد ومانشستر يونايتد، سيكون التعادل كافيًا في مواجهة الفريقين بالجولة الأخيرة، لضمان بقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعزز آمال أستون فيلا المواجهات الصعبة المتبقية لفريقي ويست هام وواتفورد، كما ينطبق الأمر ذاته على بورنموث، الذي سيواجه مانشستر سيتي، ساوثامبتون وإيفرتون على الترتيب، بعد مواجهة ليستر سيتي، ويأمل أستون فيلا في استمرار نتائجه السلبية، حيث لم يحقق أي فوز في مواجهاته الثماني الأخيرة، حتى لا يزيد صراع الهبوط تعقيدًا.