بالفيديو.. ملخص لمسات وهدفا تريزيجيه أمام كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

أنعش محمود حسن تريزيجيه آمال فريقه أستون فيلا للبقاء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاده للفوز 2 / صفر على ضيفه كريستال بالاس اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين للمسابقة.

تقمص تريزيجيه دور البطولة في المباراة عقب تسجيله الهدف الأول لأستون فيلا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 59، ليحرز بذلك أول ثنائية في مشواره بالملاعب البريطانية.

ورفع نجم منتخب الفراعنة، الذي يقضي موسمه الأول مع أستون فيلا المنضم لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من فريق قاسم باشا التركي، إلى خمسة أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما سبق له التسجيل في كل من ليفربول وولفرهامبتون وتشيلسي.