3 أهداف من أصل 6.. الوقت بدل الضائع يبتسم لتريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نجح الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا في وضع بصمته مع فريقه الإنجليزي الذي انضم إلى صفوفه مطلع الموسم الجاري قادمًا من قاسم باشا التركي.

اللعب في صفوف الدوري الإنجليزي، كان حلمًا من أحلام جناح المنتخب الوطني الذي طالما سعى لتحقيقه، يقول تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية سابقة: "كان حلم من أحلامي اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأجتهد حاليا وأبذل قصارى جهدي مع الفريق".

اجتهاد تريزيجيه ظهر جليًا في المباريات التي شارك بها مع فريقه سواء في بطولة بريميرليج أو كأس رابطة المحترفين، وربما سوء أوضاع الفريق في جدول ترتيب الدوري وقف حائلًا أمام بزوغ نجم لاعب منتخب مصر.

شارك تريزيجيه في 31 مباراة بقميص أستون فيلا في بريميرليج، بدأ أساسيًا في 17 مباراة، وحل بديلا في 14 مباراة وجلس على مقاعد البدلاء في 3 مباريات أخرى، كما شارك في 6 مباريات أخرى ببطولة كأس رابطة المحترفين (كاراباو).

إجمالي أهداف تريزيجيه بقميص أستون فيلا 6 أهداف، 5 منها في بريميرليج ضد كل من ليفربول (هدف)، وولفرهامبتون (هدف)، تشيلسي (هدف) وكريستال بالاس (هدفين) بجانب هدف في مرمى ليستر سيتي بكأس الرابطة.

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ليفربول، كان أول فريق يستقبل أهداف تريزيجيه عندما التقى الفريقان في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وتقدم جناح المنتخب الوطني بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 21 من عمر المباراة قبل تسجيل الريدز هدفين روبرتسون وماني ليحسم المباراة لصالجه بنتيجة 2-1.

وبالنظر إلى الأهداف الستة التي سجلها تريزيجيه نجد أن نصفها سجلها في الوقت بدل من الضائع.

*في مرمى وولفرهامبتون، سجل تريزيجيه هدفًا في الدقيقة 92 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الـ12 من بريميرليج وانتهت لصالح الذئاب بهدفين مقابل هدف.

*وفي المواجهة التي جمعت بين أستون فيلا وليستر سيتي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة (مباراة الذهاب انتهت 1-1)، سجل اللاعب المصري هدف تأهل فريقه إلى مباراة النهائي في الدقيقة (90+3) لتنتهي المباراة لصالح الفيلانز بهدفين مقابل هدف.

*في مرمى كريستال بالاس، سجل تريزيجيه رابع أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز في الدقيقة (45+4) من عمر الشوط الأول.