"في انتظار موقف حاسم ضد من سب والدتي".. كهربا يعلق على الفيديو المتداول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال محمود عبد المنعم "كهربا" جناح النادي الأهلي إنه ينتظر موقفاً حاسماً ضد من تجاوز في حق والدته مشدداً على أن هذه التصرفات لا ترضي الشرفاء.

وأضاف كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أن كرة القدم للتنافس داخل الملعب وليس للخوض في الأعراض وإهانة الأهل.

ووجة كهربا رسالة لوالدته قائلاً: "‎‎إن كان بى خير فهو منك وبسببك يا أمي.. تعلمت منك ومن قلبك الطاهر أن أترفع عن أى إساءة تتوجه ليا.. لكن اليوم الإساءة كانت ليكى يا أمى، وأوعدك وهذا وعد دين عليا إن حقك جايلك ولو طال الزمن".

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وأعلن الأهلي صباح اليوم تقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ببلاغ للنائب العام صباح اليوم الأحد ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد الفيديو المنسوب إليه والمنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، فيديو منسوبا لمرتضى منصور يسيء فيه للخطيب وكهربا ومؤسسات الدولة قائلا : "البلد دي مفهاش راجل"، لكن مرتضى منصور أكد، في بيان رسمي صباح اليوم الأحد، أن الفيديو مفبرك لإحداث فتنة مع بعض الشخصيات في مصر.

وطلب محمود الخطيب في بلاغه من النائب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أن ما حدث يهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري، ولم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه.