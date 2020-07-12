بالفيديو.. بثنائية أمام كريستال.. تريزيجيه يسجل خامس أهدافه في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سجل الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الهدف الثاني له ولفريقه بمرمى كريستال بالاس خلال المباراة المقامة بينهما ضنم منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى الفريقان ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي، وتقدم تريزيجيه بالهدف الأول لفريقه قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ معدودة.

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وعزز تريزيجيه تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني له وللنادي في مرمى كريستال بالدقيقة 59.

وانضم تريزيجيه إلى صفوف أستون فيلا مطلع الموسم الجاري قادمًا من قاسم باشا التركي، وشارك جناح المنتخب الوطني في 31 مباراة رفقة فريقه في بريميرليج، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

جدير بالذكر أن أهداف تريزيجيه جاءت في مرمى ليفربول (هدف)، ولفرهامبتون (هدف)، تشيلسي (هدف)، قبل تسجيل الهدفين الرابع والخامس اليوم في مرمى كريستال بالاس.