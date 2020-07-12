فايلر يجتمع مع معاونيه على هامش مران الأهلي

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مع الجهاز المعاون له، على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليومعلى ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي.
وأعلن الجهاز الفني عن برنامج الفريقخلال المرحلة المقبلة، الذي يتضمن مواجهة سموحة وديًّا يوم ٢٣ يوليو الجاري على ملعب التتش.
وشهد مران الفريق، الذي أقيم اليوم، التركيز على تدريبات الكرة والجانب الخططي من خلال التقسيمة وتنفيذ بعض الجمل الفنية.
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