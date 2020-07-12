مدرب حراس الأهلي يركز على التصويبات والكرات العرضية

خاض محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس. إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس. واشتمل مران الرباعي على التصويب والتركيز على العرضيات، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهم لتجهيزهم للمرحلة المقبلة. ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهم لتجهيزهم للمرحلة المقبلة. ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام في سبتمبر المقبل.

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