كارتيرون يضع برنامجًا خاصًا للاعبي الزمالك

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي وضع برنامج خاص للاعبين للتدريب بالكرة خلال مرانهم اليوم بمعسكر برج العرب بالإسكندرية، مع تقسيم اللاعبين لمجموعتين والاعتماد علي اللمسة الواحدة . بالإسكندرية، مع تقسيم اللاعبين لمجموعتين والاعتماد علي اللمسة الواحدة . وقام كارتيرون بتكليف معاونيه في الجهاز الفني أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرءوف بمتابعة اللاعببن للاستفادة القصوى من المران . العزيز وأحمد عبد الرءوف بمتابعة اللاعببن للاستفادة القصوى من المران . كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي .

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