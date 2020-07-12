الزمالك يكتفي بوديتين فقط خلال معسكر برج العرب

أكد أحمد زاهر المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه تم الاستقرار علي الاكتفاء بوديتين فقط خلال معسكر الزمالك الحالي في برج العرب بناء علي رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
أضاف زاهر أنه تم الاتفاق علي ودية سموحة الأحد المقبل،وجار الاتفاق علي ودية أخري يوم ٢٣ يوليو الحالي وتم الاتفاق علي أن تكون مع نهاية المعسكر.
واختتم زاهر تصريحاته بأنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في المعسكر واتباع تعليمات التباعد.. حيث يقيم كللاعب في غرفة بمفرده بالإضافة إلي توفير كل طلبات الجهاز الفني من مطهرات في أرض الملعب أو أي أمور خاصة بالحفاظ علي اللاعبين سواء من توفير أجهزة للياقة في أماكن مفتوحة لتنفيذ كل التعليمات الاحترازية.
كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.
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