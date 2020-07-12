الزمالك يجري المسحة الثالثة لـ"كورونا" غدًا

يجري فريق الكرة الأول بنادي الزمالك غدًا الاثنين المسحة الثالثة للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني وكذلك الجهاز الطبي والإداري خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب في الإسكندرية وذلك إجراء مسحتين في القاهرة قبل بداية المعسكر السكندري. في الإسكندرية وذلك إجراء مسحتين في القاهرة قبل بداية المعسكر السكندري. وقام أحمد زاهر المدير الإداري للفريق بتجهيز مكان خاص للاعبين لإجراء المسحة والتأكيد علي تجهيز مسحات كافية لكل المتواجدين في المعسكر. خاص للاعبين لإجراء المسحة والتأكيد علي تجهيز مسحات كافية لكل المتواجدين في المعسكر. كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

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