وصل التونسي نعيم السليتى لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي اليوم الأحد إلى الدمام. ونشر نادى الاتفاق عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور من وصول اللاعب ‏قائلا :اليوووم.. نعيم وصل. من المقرر أن ينضم السليتى إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء اليوم. Advertisements انضم السليتي صاحب ال ٢٧ عاما إلى صفوف الاتفاق السعودى موسم ٢٠١٩ قادما من نادي ديجون الفرنسي. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين علي ان يتم استئناف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020. يحتل نادي الاتفاق المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٩ نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نعيم السليتى يصل إلى الدمام للمشاركة في تدريبات الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.