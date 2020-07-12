نعيم السليتى يصل إلى الدمام للمشاركة في تدريبات الاتفاق

وصل التونسي نعيم السليتى لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي اليوم الأحد إلى الدمام.
ونشر نادى الاتفاق عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور من وصول اللاعب قائلا :اليوووم.. نعيم وصل.
من المقرر أن ينضم السليتى إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء اليوم.
انضم السليتي صاحب ال ٢٧ عاما إلى صفوف الاتفاق السعودى موسم ٢٠١٩ قادما من نادي ديجون الفرنسي.
وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعوديمواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين علي ان يتم استئناف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.
يحتل نادي الاتفاق المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٩ نقطة.
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