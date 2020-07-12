مدرب أهلي جدة يحدد وديات الفريق أستعدادا لاستئناف الدوري السعودي

حدد الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة مواعيد مباريات الفريق والتى من المقرر أن يخوضها الفريق استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن مليفويفيتش حدد أيام 15، 18، 22 و27 من يوليو الجاري لاقامة وديات الفريق الأول لكرة

القدم بالنادي، والمقرر أقامتها علي ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأضافت التقارير بأن الصربي فلادان ميلويفيتش اختار مواجهة كلا من العين، أحد، جدة "فرق دوري الدرجة الأولى" وفريق الوحدة ، وذلك للاطمئنان علي حالة اللاعبين وجاهزيتهم البدنية واللياقية

قبل استكمال منافسات دورى المحترفين .

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة.