شاهد: آرسنال يتعادل مع توتنهام في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة آرسنال وتوتنهام المقامة على ملعب استاد توتنهام هوتسبر في إطار منافسات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم .

افتتح ألكسندر لاكازيت التسجيل لآرسنال في الدقيقة 16 من الشوط الأول، ثم نجح توتنهام في العودة سريعًا وتسجيل

هدف التعادل عن طريق النجم الكوري هيونغ مين سون بالدقيقة 19 من عمر الشوط الأول .

هدف آرسنال في توتنهام :

هدف توتنهام في آرسنال :

بدأ آرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

الحارس: مارتينيز

خط الدفاع: موستافي – أفيد لويز – كولاسيناك

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– بيليرين

خط الوسط : سيبايوس – تشاكا – تيرني

الهجوم: بيبي – لاكازيت – أوباميانج

وبدأ توتنهام المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: لوريس

الدفاع: لوريس / ألدرفيلد / سانشيز / دافيدز

الوسط: وينكس / سيسوكو / سيلسو

الهجوك: لوكاس / سون / هاري كين

يحتل فريق آرسنال المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بينما يحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 49 نقطة .