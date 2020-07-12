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اتحاد اليد يعلن مواعيد المرحلة الثانية من دوري المحترفين

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة سعيد عبدالمنعم، اليوم الأحد، جدول استكمال مباريات المرحلة الثانية للفرق الـ 10 التي تتصارع على البقاء في دوري المحترفين وعدم الهبوط للدوري الممتاز.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد اليد، الأول من

شهر سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق المباريات على أن تقام بدون حضور جماهيري.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، أعلن في وقت سابق عدوله عن قرار إلغاء

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المسابقات الخاصة بالموسم الحالي بعد قرار الوزير باستكمال كافة مسابقات الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يعلن اتحاد اليد موعد مباريات الفرق الـ 10 الأولى المنافسة على لقب دوري المحترفين، وذلك بعد قراره بأن المسابقة ستستأنف في منتصف أغسطس المقبل.

جدول مباريات المرحلة الثانية للفرق المتصارعة على الهبوط للدوري الممتاز.

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