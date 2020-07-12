أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة سعيد عبدالمنعم، اليوم الأحد، جدول استكمال مباريات المرحلة الثانية للفرق الـ 10 التي تتصارع على البقاء في دوري المحترفين وعدم الهبوط للدوري الممتاز.
وحددت لجنة المسابقات باتحاد اليد، الأول منشهر سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق المباريات على أن تقام بدون حضور جماهيري.
وكان الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، أعلن في وقت سابق عدوله عن قرار إلغاء
ومن المتوقع أن يعلن اتحاد اليد موعد مباريات الفرق الـ 10 الأولى المنافسة على لقب دوري المحترفين، وذلك بعد قراره بأن المسابقة ستستأنف في منتصف أغسطس المقبل.
جدول مباريات المرحلة الثانية للفرق المتصارعة على الهبوط للدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد اليد يعلن مواعيد المرحلة الثانية من دوري المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.