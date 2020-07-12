نقدم لكم أهداف مباراة ارسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي، في قمة مباريات اليوم الأحد 12-7-2020 بالجولة الـ 35 في الدوري الانجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “ارسنال وتوتنهام” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة سكاي سبورت بريميرليج البريطانية، على ملعب توتنهام هوتسبر الجديد.

يحتل فريق “ارسنال” المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز السابع “ولفرهامبتون”، وبفارق 4 نقاط عن “شيفيلد يونايتد” الذي يحتل المركز السابع والمؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

في المقابل يبقع “توتنهام” في المركز العاشر برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن “بيرنلي” الذي تعادل مع “ليفربول أمس السبت، وبفارق نقطة واحدة ايضًا عن “ارسنال”. وانتهت آخر مواجهة بين “ارسنال وتوتنهام” في البريميرليج التعادل الايجابي بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت على ملعب “الإمارات” يوم 1 سبتمبر 2019. تشكيلة الفريقين فى مباراة اليوم.. تشكيلة توتنهام: في حراسة المرمى (لوريس) يأتي من أمامه رباعي خط الدفاع من اليمين لليسار (أورير – ألديرفيرليد – سانشيز – دافيز)، في الخط الوسط (سيسوكو – وينكس – لو سيلسو)، وفي المقدمة (مورا – كين – سون). Advertisements تشكيلة ارسنال: في حراسة المرمى (مارتينز) في خط الدفاع (موستافي – لويز – كولاسيناك)، في خط الوسط من اليمين لليسار (بيليرين – سيبايوس – تشاكا – تيرني)، وفي خط الهجوم (بيبي – لاكازيت – أوباميانج). قم بتحديث الصفحة بأستمرار.. إليكم أهداف مباراة ارسنال وتوتنهام في الدوري الانجليزي

هدف تقدم ارسنال “لاكازيت” 1-0