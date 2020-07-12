محمود تريزيجيه يزاحم جريليش على لقب هداف أستون فيلا في الدوري الانجليزي

تقدم النجم المصري “محمود تريزيجيه” الذي يقضي موسمه الأول في الدوري الانجليزي الممتاز، إلى المركز الثاني في لائحة هدافي أستون فيلا هذا الموسم، بفضل الثنائية التي سجلها أمام كريستال بالاس في الجولة 35 من البريميرليج، عصر اليوم الأحد.

ورفع محمود تريزيجيه رصيد أهدافه في الدوري الانجليزي هذا الموسم لـ 5 أهداف، ليتقاسم المركز الثاني في لائحة هدافي الفريق مع المهاجم البرازيلي الشاب “ويسلي مورايس”، ويصبح على بُعد هدفين فقط من مُعادلة أهداف نجم الفريق جاك جريليش.

اضغط هنا لمشاهدة أهداف تريزيجيه أمام كريستال بالاس في الدوري الانجليزي

ويحتل النجم المطلوب في مانشستر يونايتد بقوة خلال الميركاتو الصيفي 2020 “جاك جريليش” المرتبة الأولى في قائمة هدافي أستون فيلا هذا الموسم برصيد 7 أهداف في الدوري الإنجليزي.

وفي جعبة جاك جريليش 9 أهداف في عموم الموسم الحالي، بعدما سجل أمام كل من “كرو ألكسندرا وبرايتون” في الأدوار الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

أما تريزيجيه فلديه 6 أهداف في عموم الموسم، حيث سبق وتمكن من تسجيل هدف في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، كان في مرمى ليستر سيتي، وتسبب في تأهل الفريق إلى نهائي البطولة أمام مانشستر سيتي.

وتجاوز محمود تريزيجيه بفضل ثنائيته أمام كريستال بالاس اليوم، زميله الهولندي ذو الأصل المغربي “أنور غازي” في جدول ترتيب هدافي الفيلانس بفارق هدف واحد.

Advertisements

والتالي جدول هدافي أستون فيلا في الدوري الانجليزي حتى الجولة 35:

جاك جريليش (إنجلترا) 7 أهداف

ويسلي مورايس (البرازيل) 5 أهداف

محمود تريزيجيه (مصر) 5 أهداف

أنور غازي (هولندا) 4 أهداف

كونور هوريهان (جمهورية آيرلندا) 3 أهداف

دوجلاس لويز (البرازيل) 3 أهداف

فيديو | محمود تريزيجيه يؤكد أن اللغة العربية سبب هدفه القاتل أمام ليستر

لماذا غاب تريزيجيه عن مباراة أستون فيلا ونيوكاسل؟

أين المحمدي؟ عمرو أديب: ليفربول مثل الأهلي، وفخور بمحمد صلاح وتريزيجيه!

أخيرًا..نقطة التحول الأهم تجد “محمود تريزيجيه”

اتحاد جدة يكشف موقفه من ضم نجوم منتخب مصر في الميركاتو الصيفي

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الانجليزي “برونو يوزع الهدايا..وبوجبا يُهدف”

فيديو أهداف مباراة تشيلسي وأستون فيلا فى الدوري الانجليزي

تقرير | عين الصقر وVAR يتحدان لنصرة مصر في الدوري الإنجليزي