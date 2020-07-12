فيديو أهداف محمود تريزيجيه أمام كريستال بالاس في الدوري الانجليزي

نجح النجم المصري “محمود تريزيجيه” في تسجيل ثنائية لصالح أستون فيلا أمام كريستال بالاس، خلال المباراة التي استضافها ملعب فيلا بارك، ضمن الجولة الـ 35 من الدوري الانجليزي، بعد عصر اليوم الأحد 12 يوليو 2020.

وسجل محمود تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع، بنفس الطريقة التي سجل بها أول أهدافه في الدوري الانجليزي هذا الموسم أمام ليفربول، بتسديدة من لمسة واحدة بعد ركلة حرة مباشرة نفذت من الجهة اليسرى من ملعب أستون فيلا.

وأضاف محمود تريزيجيه الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59 عندما تسلم تمريرة رأسية داخل منطقة الجزاء من “كونور هوريهان” ضربت مصيدة تسلل كريستال بالاس، لتضع تريزيجيه وجهًا لوجه مع حارس المرمى قبل أن يسدد بطريقة مذهلة على الجهة اليسرى.

ورفع محمود تريزيجيه رصيد أهدافه في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم لـ 5 بعد ثنائيته أمام كريستال بالاس، علمًا بأنه سجل لأستون فيلا أمام ليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة نهاية شهر يناير الماضي، ليقود الفريق لنهائي البطولة التي خسرها أمام مانشستر سيتي.

أهداف تريزيجيه مع أستون فيلا

افتتح نجم الأهلي السابق رصيد أهدافه مع أستون فيلا يوم 2 نوفمبر 2019 أمام ليفربول ضمن الجولة 11 من البريميرليج.

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وفي الجولة التالية أمام ولفرهامبتون، أضاف هدفه الثاني بنفس الطريقة، لكن هذه المرة تدخلت تقنية الفار لاحتساب الهدف.

ولسوء الحظ لم يستطع أستون فيلا الاستفادة من أهداف محمود حسن تريزيجيه، حيث خسر بنفس النتيجة أمام ليفربول وولفرهامبتون 1/2.

وتكرر نفس المشهد حين سجل هدفه الثالث مع الفريق هذا الموسم أمام تشيلسي يوم 4 ديسمبر 2019، ضمن الجولة 15 من الدوري الانجليزي.

وانتظر هداف قاسم باشا التركي السابق منذ يوم 28 يناير 2020 حتى يوم 12 يوليو 2020 ليحتفل بأول أهدافه مع أستون فيلا، إذ عجز عن هز شباك كل من “بورنموث وتوتنهام وساوثامبتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي وشيفيلد يونايتد وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون وليفربول ومانشستر يونايتد”.

وكاد يحتفل بهدف ممتاز أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية من البريميرليج، إلا أن تسديدته ارتطمت في القائم الأيسر للحارس دي خيا، وبعد دقيقة واحدة فقط من تلك اللقطة تلقت شباك أستون فيلا لهدفين متتاليين من برونو فيرنانديز وماسون جرينوود!.