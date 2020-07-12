تحديد موعد اعلان الفائز بملعب محيط الرعب “جامعة الملك سعود”

تحسم جامعة الملك سعود، قرار منح ملعبها لإحدى الشركتين (الهلال الاستثمارية) أو (الوسائل العربية) يوم الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الجاري.

وكشفت مصادر، أن اللجنة المختصة بجامعة الملك سعود، بفحص العروض التي قدمت للحصول على حقوق ملعب الجامعة، قد توصلت إلى القرار الأخير بشأن العرضين.

وأضافت المصادر، أن اللجنة تعمل على الإعلان بشكل رسمي عن القرار خلال الأسبوع بعد وضع الاتفاق على بعض التفاصيل النهائية الخاصة باختيار الشركة الأنسب لملعب الجامعة، والتي ستحصل عليه لمدة 7 أعوام مقبلة.

وأشارت المصادر، إلى تحفظ وصمت من قبل مسؤولو الجامعة حيال العرض الفائز، كون هناك بند أخير سيتم الاطلاع عليه من قبل اللجنة، وعلى ضوئها سيتحدد القرار.

وقدمت شركة الوسائل العربية 23 مليونا للعام الواحد لمدة سبعة أعوام، وهذه العروض من دون الصيانة والكهرباء والماء، والتي ربما تصل إلى أكثر من ثمانية ملايين في العام الوحد.

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ويتميز ملف شركة الهلال الاستثمارية بترتيب البنية التحتية للملعب وإيجاد فرص استثمار أكثر بدخول شركاء ثانويين يخدمون في الملعب.

وكان مصدر مسؤول داخل شركة الوسائل السعودية، قد أكد أنهم لا يقومون بتمثيل أي نادٍ في المناقصة، موضحًا أنهم مستعدون للعمل مع الجميع ويقفون على مسافة واحدة من كافة الأندية والهيئات الرياضية.

وكانت أنباء قد انتشرت أن الشركة تُمثل نادي النصر، حيث نفى المصدر ذلك الأمر تمامًا خلال تصريحاته صحفية سابقة، موضحًا أن لديهم استراتيجية خاصة في الاستفادة من الملعب بعد فوزهم المتوقع بالمناقصة.

يُشار إلى أن عدة مصادر تحدثت عن أن خطة الوسائل للاستفادة من الملعب تعتمد على منح 60% للمباريات تحت مظلة وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم أو لنادٍ واحد أو ناديين، فيما 20% ستكون لفعاليات وزارة الترفيه و20% للمناسبات الخاصة التي ستقام تحت مظلة الشركة.

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