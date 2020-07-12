لوشيسكو يستعين بخبير تغذية للاعبي الهلال

يواصل نادي الهلال تحضيراته لاستئناف بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) بمواجهة نادي النصر يوم 5 أغسطس المقبل، في إطار منافسات الجولة 23 من المسابقة، وذلك بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويقود تحضيرات الهلال المدرب رازفان لوشيسكو، الذي استعان بأحد المتخصصين في مجال التغذية في معسكر الفريق، حيث يتناول اللاعبون وجباتهم في النادي، وفق برنامج محكم وضعه اختصاصي تغذية.

ويتناول لاعبوا الهلال وجباتهم الثلاث في أطباق منفصلة، مصنوعة من البلاستيك؛ احترازًا من فيروس كورونا، الذي اجتاح دول العالم منذ بداية العام الحالي.

ويتواجد الهلال حاليا في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، علمًا بأن المسابقة تتبقى على نهايتها 8 جولات.

وكان لوشيسكو قد قاد الهلال لتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، على حساب أوراوا الياباني، ويسير بنجاح في الموسم الحالي، حيث يتصدر الدوري ووصل إلى نصف نهائي كأس الملك.

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