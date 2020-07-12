ما الأسلوب الجديد الذي يتبعه فيتوريا في تدريب النصر؟

يستعد نادي النصر لاستئناف بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) بمواجهة نادي الهلال يوم 5 أغسطس المقبل، في إطار منافسات الجولة 23 من المسابقة، وذلك بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويواصل النصر تحضيراته تحت قيادة مدربه البرتغالي، روي فيتوريا، الذي استحدث أسلوبًا تدريبيًّا جديدًا تعتمده الأندية الأوروبية للرفع من المعدل اللياقي للاعبين عبر تدريبات متنوعة باستخدام الكرة.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية، فإن فيتوريا أبلغ مساعديه في التدريبات بضرورة إخضاع اللاعبين لتدريبات لياقية عبر العديد من المحطات باستخدام الكرة كما هو معمول به في الأندية الأوروبية.

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وأكد مدرب النصر أن هذه النوعية من التدريبات تساعد بشكل كبير على رفع اللياقة، كما أنها تكسر روتين وملل التدريبات البدنية الاعتيادية التي تعتمد على الجري والأوزان فقط.

وكان فيتوريا قد قاد النصر لتحقيق بطولة الدوري السعودي خلال العام الماضي، بعد منافسة شرسة مع الهلال، كما تُوج يناير الماضي مع فارس نجد ببطولة كأس السوبر السعودي على حساب التعاون.

ويتواجد النصر حاليا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، علمًا بأن المسابقة تتبقى على نهايتها 8 جولات.

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