مسعد عوض: التفويت للاهلي غير مقبول وتشجيع الزمالك “مزحة”

نفى حارس مرمى اسوان مسعد عوض، اتهامه من قبل البعض، بتعمد “التفويت” لفريقه الأسبق الاهلي، وأوضح حقيقة تشجيعه نادي الزمالك.

وقال مسعد عوض في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت “ما يتردد عن قيامي بالتفويت في مباريات الاهلي التي أخوضها ضده غير منطقي أو مقبول”.

وأضاف ” المنطق يقول أن اللاعب الذي يرحل عن فريق، يحاول اثبات عن قرار رحيله كان خاطئا، عن طريق التألق أمامه”.

وتابع مسعد عوض “هل عندما أقوم بالتفويت للأهلي، سيقوم النادي بإعادتي إلى صفوفه مجددًا؟ بكل تأكيد لن يحدث”.

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وأكمل “أحلم بالعودة إلى الاهلي مرة أخرى، عن طريق اثبات جدارتي مع الفرق التي ألعب لها، بالإضافة إلى أنني أريد الانضمام إلى المنتخب المصري”.

وأتم “تشجيعي للزمالك؟ أنا أحب الاهلي، وعدما انتقلت من صفوف الاسماعيلي كان أمامي عرضين من الأهلي وأخر من الزمالك، وفضلت الأول، وما صرحت به من قبل عن تشجيع الثاني كان مجرد مزحة”.

وكان مسعد عوض قد انضم لصفوف الاهلي قادمًا من الاسماعيلي عام 2013 مقابل مليون و200 الف جنيه، لكنه لم يثبت جدارته ورحل عن الفريق في 2017، وانضم إلى سموحة، ثم حرس الحدود، ومن انتقل إلى اسوان.

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