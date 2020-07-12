بي ان سبورت تختار معلق مباراة ميلان ونابولي في الدوري الايطالي

أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية هوية معلق مباراة ميلان ونابولي في الدوري الايطالي، لحساب الجولة 32، والمقرر لها مساء اليوم الأحد 12-7-2020.

تقام مباراة ميلان ونابولي على ملعب الأخير “سان باولو” جنوب إيطاليا، وستنقل على قناتي بي ان سبورت 1 و4.

وأختير المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي” للتعليق على مباراة ميلان ونابولي، علمًا بأنه علق ليلة أمس السبت على مباراة بلد الوليد وبرشلونة المنتهية بفوز رفاق ميسي بهدف دون رد ضمن الجولة 36 من الدوري الاسباني.

ويدخل ميلان هذا اللقاء من دون ثلاثة لاعبين هم “كاستيليخو ودوارتي وموساكيو” بسبب الاصابات، بينما لن يغيب أي لاعب عن تشكيلة نابولي هذا المساء سواء للاصابة أو الايقاف.

ويواجه مدرب نابولي “جينارو جاتوزو” اختبارًا صعبًا أمام فريقه السابق كلاعب ومدرب، حيث يعيش ميلان فترة مذهلة شهدت تحقيقه لأربعة انتصارات أمام ليتشي وروما ولاتسيو ويوفنتوس، بالاضافة إلى تعادل إيجابي مع سبال 2/2 في الجولة 29 من الدوري الايطالي.