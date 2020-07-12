رياضة | بوروسيا دورتموند يصدم مانشستر يونايتد بشأن صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بوروسيا دورتموند يصدم مانشستر يونايتد بشأن صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن بروسيا دورتموند لن يتخلى عن نجمه الإنجليزي الشاب جادون سانشو بأي مبلغ علماً بأن العديد من الأندية الأوروبية أبدت رغبتها في التعاقد مع النجم الإنجليزي.

وأفادت صحيفة مانشستر أيفيننج نيوز البريطانية بأن بروسيا دورتموند لن يخفض مطالبه المالية للتخلي عن سانشو.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن بروسيا دورتموند لن يتخلى عن سانشو بأقل من 130 مليون يورو أي ما يعادل11 مليون جنيه إسترليني في حين يعتبر النجم الإنجليزي هدفاً لمانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأندية التي ترغب في التعاقد مع سانشو لن تتمكن من دفع هذا المبلغ الضخم وذلك في ظل الأزمة التي ضربت جميع الأندية الأوروبية بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.