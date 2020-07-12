رياضة | الزمالك يعلن خوض وديتين بمعسكر برج العرب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن خوض وديتين بمعسكر برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد زاهر المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أنه تم الاستقرار علي الاكتفاء بوديتين فقط خلال معسكر الزمالك الحالي في برج العرب بناء علي رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

أضاف زاهر أنه تم الاتفاق علي ودية سموحة الأحد المقبل، وجار الاتفاق علي ودية أخري يوم ٢٣ يوليو الحالي وتم الاتفاق علي أن تكون مع نهاية المعسكر.

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واختتم زاهر تصريحاته بأنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في المعسكر واتباع تعليمات التباعد.. حيث يقيم كل لاعب في غرفة بمفرده بالإضافة إلي توفير كل طلبات الجهاز الفني من مطهرات في أرض الملعب أو أي أمور خاصة بالحفاظ علي اللاعبين سواء من توفير أجهزة للياقة في أماكن مفتوحة لتنفيذ كل التعليمات الاحترازية.

كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.