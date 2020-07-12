رياضة | مران الزمالك.. عواد يشارك في تدريبات الحراس وكارتيرون يجتمع باللاعبين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مران الزمالك.. عواد يشارك في تدريبات الحراس وكارتيرون يجتمع باللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي في مران حراس المرمي الجماعي اليوم بشكل طبيعي تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

جاء ذلك بعدما أنهى عواد البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

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وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي علي الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم بمعسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية وذلك للحديث عن برنامج استعدادات الفريق للفترة المقبلة.

وطالب كارتيرون لاعبي الزمالك بالتركيز في مرحلة الإعداد لعودة النشاط .. خاصة أنها تعد أهم مرحلة قبل الانخراط في المباريات الودية والرسمية.

و كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.