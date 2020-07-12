رياضة | كارتيرون يقود مران الزمالك ويطمئن على جاهزية اللاعبين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يقود مران الزمالك ويطمئن على جاهزية اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض فريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي مرانه المسائي اليوم الأحد بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على ملعب فندق إقامته ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لعودة النشاط الرياضي.

وحضر جميع لاعبي الزمالك مران اليوم، حيث ركز كارتيرون في المران علي التدريبات بالكرة.



وحرص كارتيرون علي الاجتماع بالدكتور محمد أسامة طبيب الفريق للاطمئنان علي حالة كل اللاعبين الطبية وجاهزيتهم لخوض التدريبات وذلك في إطار البرنامج المحدد من الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للفترة المقبلة .

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ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.