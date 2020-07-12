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رياضة | أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد الفيديو المثير للجدل "مستند"

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد الفيديو المثير للجدل "مستند" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي ببلاغ للنائب العام ضد ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة و آخرين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد نشر تسجيل صوتي مفبرك.

وتضمن البلاغ ارتكاب ضابط المخابرات بمساعدة آخرين لأفعال الهدف منها إشعال نار الفتنة في مصر سواء بين المسلمين والمسيحيين أو بين جمهور ناديي الأهلي والزمالك.

كما تضمن البلاغ سابقة للمدعو بإشعال أزمة سابقة بين الزمالك والوزير السعودي المستشار تركي آل الشيخ.

وطالب رئيس الزمالك النائب العام اتخاذ اللازم قانونا تجاه المذكورين بعد بث فيديوهات مركبة ونشر اخبار كاذبة لبث الفتنة.

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