رياضة | برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة خلال بيان رسمي عن إصابة نجم الفريق مما يجعله لن يتواجد في مباراة البلوجرانا المقبلة في الدوري الإسباني.

وقال بيان الرسمي: "أظهرت الفحوص صباح اليوم أن لاعب الفريق الأول أنطوان غريزمان يعاني من إصابة عضلية في فخذ الساق اليمنى"، وأنه "لن يكون متوافراً للتشكيلة في الفترة الراهنة، وتطور الإصابة سيحدد توافره".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ان الإصابة قد تبعد غريزمان عن المباراتين المتبقيتين لبرشلونة في الليغا هذا الموسم، وأنّ الفريق يأمل بعودته لخوض إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الثامن من آب/أغسطس.

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ويستضيف برشلونة نابولي الإيطالي في الإياب، بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.

يذكر أن جريزمان شارك مع برشلونة في الفوز على المضيف بلد الوليد (1-صفر) السبت ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني وخرج خلال استراحة الشوطين، ليحلّ بدلاً منه الأوروغوياني لويس سواريز.

وبهذه النتيجة، تمكن برشلونة الثاني من تقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى نقطة واحدة، قبل خوض النادي الملكي مباراته في هذه المرحلة بضيافة غرناطة الإثنين.