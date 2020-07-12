رياضة | 33 لاعبا في قائمة طنطا بالمعسكر المغلق إستعدادا لعودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 33 لاعبا في قائمة طنطا بالمعسكر المغلق إستعدادا لعودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة ايمن المزين ، الدخول لمعسكر مغلق في القاهرة إستعدادا لأستئناف الدوري المصري الممتاز من جديد.

وأعلن ايمن المزين قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر ، وجاءت القائمة كالأتي :-

محمد فتحي ، محمد اشرف ، علي فرج ، محمد حسام الشرخه ، محمود كابونجا ، سليمان عبدربه ، محمود مسعود ، احمد سالم صافي ، احمد فهمي ، محمد اسعد ، اسلام فؤاد ، احمد الألفي ، احمد سعيد أوكا ، محمد الشاذلي ، حسام غالي ، مصطفي امين ، محمد ماجد اونش ، ايهاب سمير ، محمد العشري ، محمود منصور ، محمد ناجي جدو ، احمد الشناوي ، وليد عادل ، جون افيري ، هشام شعبان ، حسين فيصل ، عبدالرحمن الدح ، رشدي هاني ، حامد حمدان ، شهاب فتحي ، محمد هشام ، اسامه ايمن ، مصطفي الكومي.

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بينما سيتواجد من الجهاز الفني 17 فرد ، وهم

ايمن المزين ، علاء عكاشة ، محمد عطية ، وليد المحروقي ، احمد شوك ، وليد ميهوب ، محمد بدوي ، اسامة ليلة ، جمال بشير ، خالد مصطفي ، محمد العناني ، مجدي وكوك ، احمد موسي ، اكرم صبحي ، وائل ابراهيم ، مصطفي العونية ، محمد عبدالعال.

يذكر أن طنطا سيقيم معسكر مغلق في القاهرة بدايتا من الغد ، وحتي نهاية مباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن الإتحاد المصري لكرة القدم ، أعلن عن عودة الدوري مرة أخري بعد إيقافه في الفترة السابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.