رياضة | تريزيجيه يفوز بجائزة أفضل لاعب فى مباراة أستون فيلا أمام كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يفوز بجائزة أفضل لاعب فى مباراة أستون فيلا أمام كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه على جائزة أفضل لاعب فى مباراة استون فيلا ضد كريستال بالاس والتي وجمعت بين الفريقين اليوم الأحد على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح تريزيجه فى التألق بقوة فى هذه المباراة حيث استطاع أن يسجل هدفي فى شباك كريستال بالاس ليقود فريقه للحصول على ثلاث نقاط هامة لتفادى الهبوط هذا الموسم بالبريميرليج.

وحقق نادى أستون فيلا فوزا هاما على أرضه بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ليصعد للمركز الثامن عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 30 نقطة.

بينما توقف نادى كريستال بالاس عند النقطة 42 بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية فى المركز الرابع عشر.