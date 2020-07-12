رياضة | صدمة في برشلونة بسبب جريزمان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة في برشلونة بسبب جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة تلقى صدمة بسبب مدة غياب نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان وذلك عقب إصابته في مباراة فريقه برشلونة أمام بلد الوليد في الليلة الماضية.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن برشلونة ذكر في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن جريزمان يعاني من إصابة في عضلات الفخذ في ساقه اليمنى لكنه لم يوضح مدة غياب النجم الفرنسي.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جريزمان سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين إلى ثلاث أسابيع إلى أربع أسابيع.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بالتالي أن النجم الفرنسي لن يشارك مع برشلونة مجدداً في الدوري الإسباني، حيث تتبقى له مباراتين في البطولة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه ستكون لدى جريزمان فرصة في اللحاق بمباراة برشلونة ضد نابولي الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس المقبل.