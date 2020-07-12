رياضة | أبوالخير: أبوريدة وحسن فريد الأنسب لقيادة إتحاد الكرة.. وشوبير رئيسًا لرابطة الأندية المحترفة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أبوالخير: أبوريدة وحسن فريد الأنسب لقيادة إتحاد الكرة.. وشوبير رئيسًا لرابطة الأندية المحترفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الناقد الرياضي محمد أبو الخير مدير تحرير الأهرام ورئيس تحرير راديو "أون سبورت FM" عن الأفضل لقيادة الكرة المصرية في الفترة المقبلة.

وقال "أبوالخير" في تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: " الأفضل لقيادة الكرة المصرية من وجهة نظري هاني أبوريدة رئيسًا للجبلاية ومعه حسن فريد في منصب النائب، ويجب أن يستعين بقائمة تضم 20 % من الوجوه الجديدة معهم، على أن يتولي أحمد شوبير منصب رئيس رابطة الأندية المحترفة".

وأكد أنه بهذا التشكيل الذي طرحه يمكن الاستفادة من 3 شخصيات مهمة للغاية في قيادة الكرة المصرية بالمرحلة المقبلة.

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وتابع تصريحاته:" لا أتوقع ترشح الثلاثي حسن فريد وهاني أبوريدة وأحمد شوبير على منصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة، متوقعا ترشح اثنين منهما فقط على منصب رئيس الجبلاية.

من ناحية أخري أكد "أبو الخير" أن هاني أبوريدة لم يخون حسن فريد في انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة التي أقيمت عام 2016 وجاءت بمجلس "أبوريدة".

وقال: " ما حدث أن هاني أبوريدة يتبع المدرسة الكلاسيكية في الانتخابات والتي تعتمد على وجود قائد أو كبير للمجموعة يترك له باق المجموعة مهمة إدارة العملية الإنتخابية، ولم يمنحه حسن فريد لأول مرة توكيل إدارة العملية الانتخابية".

وأتم: "بعض أعضاء مجموعة أبوريدة كانوا لا يريدون حصول حسن فريد على أعلي الأصوات والمركز الأول وبدأوا الدعوة لعدم التصويت له من أجل ابعاده عن الصدارة فقط، ولكن تسبب ذلك في خسارته الانتخابات".