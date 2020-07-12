رياضة | تريزيجيه يحصل على أعلى تقييم فى مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يحصل على أعلى تقييم فى مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجه على أعلي تقييم فى مباراة فريقه أمام نظيره كريستال بالاس التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

ونشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقييم لاعبي الفريقين والذي شهدت حصول تريزيجه على أعلي تقييم 8.5 بينما حصل ظهير أيمن منتخبنا الوطني أحمد المحمدي على تقييم 7.1.

ونجح تريزيجه فى التألق بالمباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر الأحد حيث سجل هدفين بينما شارك اللاعب الدولي المصري أحمد المحمدي فى المباراة كاملة.

يذكر أن نادى أستون فيلا قد حقق فوزا هاما بنتيجة هدفين مقابل لاشئ أمام نظيره فريق كريستال بالاس ليصعد للمركز الثامن عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة.