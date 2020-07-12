رياضة | بعد الفيديو المثير للجدل.. كهربا يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد الفيديو المثير للجدل.. كهربا يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمود كهربا، لاعب فريق النادي الأهلي، رسالة نارية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلالها أنه لا يقبل أي إهانة في حق أسرته.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نسبته إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، زاعمة أنه بصوته ويحمل تجاوزات في حق محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، واللاعب محمود كهربا.

وكان رئيس الزمالك قد أكد في بيان رسمي، أمس السبت، أن المقطع مُفبرك وأنه غير مسؤول عن محتواه، وتم تنفيذه ضده لأغراض انتقامية لإشعال فتنة بينه وبين الجماهير الحمراء.

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وقال كهربا عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "‎هل هناك أغلى من أمي ليهتز لها قلبي وكياني؟، ‎إن كان بي خير فهو منك وبسببك يا أمي".

وتابع: "‎تعلمت منكِ ومن قلبك الطاهر أنني أترفع عن أي إساءة توجه لي، لكن اليوم الإساءة كانت لكِ يا أمي، وأعدك وهذا وعد دين علي أن حقك سيأتي وإن طال الزمن".

وأكمل: "نلعب كرة القدم ونتنافس داخل الملعب وليس للخوض في الأعراض وإهانة من تعبوا في تربيتنا ونحن في بلد كل يوم تتغير للأحسن ولا يرضى الشرفاء منهم هذه التصرفات، وفي انتظار موقف حاسم يرجع الحقوق لأصحابها".

كما نشر كهربا صورة تجمعه بالخطيب عبر حسابه على "فيس بوك"، عندما كان طفلا وأخرى بعدما أصبح لاعبا أثناء فترة احترافه باتحاد جدة واكتفى بوضع وجه "الأسد".