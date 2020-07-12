رياضة | أبو الخير: أؤيد تطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديًا.. والأفضل اختيار نائب الجبلاية عن طريق الجمعية العمومية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أبو الخير: أؤيد تطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديًا.. والأفضل اختيار نائب الجبلاية عن طريق الجمعية العمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الناقد الرياضي محمد أبو الخير مدير تحرير الأهرام ورئيس تحرير راديو "أون سبورت FM" على أزمة بند الـ8 سنوات المثارة حاليًا داخل الإتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد "أبو الخير" في تصريحات إذاعية أن الكثير يوافقون على الابقاء على بند الـ8 سنوات في لائحة اتحاد الكرة، للرغبة في تجديد الكوادر والأشخاص بشكل مستمر، وأن يكون بشكل تدريجي أو تصاعدي للاستفادة من الخبرات في المناصب المختلفة.

وأضاف: " أؤيد تطبيق بند الـ8 سنوات "تدريجي" في لائحة اتحاد الكرة بمعني أن يطبق على المنصب فقط، وأن يحق مثلا العضو لـ"دورتين" أن يترشح لمنصب النائب أو الرئيس، أعتقد أن ذلك الأمر في صالح الجميع من أجل تكوين كوادر مستقبلية قادرين على قيادة منظومة كرة القدم".

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واستقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على وضع بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة وتطبيقه فقط على المنصب، بمعنى أنه يحق لأى شخص كان عضوا لدورتين الترشح بشرط أن يكون على منصب النائب أو الرئيس .

من ناحية أخري، يري "أبوخير" أنه لا يجب أن يكون اختيار نائب رئيس إتحاد الكرة داخل مجلس الإدارة، مؤكدًا أن الأفضل والأصح من وجهة نظره أن يكون اختيار النائب عن طريق الجمعية العمومية للجبلاية لأن هذا حقهم.

وتابع: " القائمة الواحدة الأفضل استقرارًا من وجهة نظري، حيث تضمن الانسجام والتوافق بين أعضاء المجلس".

وعن عودة الدوري قال: " الدوري الممتاز حتي الآن سيعود في موعده المحدد سلفًا يوم 6 أغسطس، ولكن اتحاد الكرة لا يريد الاستعجال في الإعلان عن جدول المباريات في انتظار الحصول على الموافقات الأمنية بشكل نهائي".