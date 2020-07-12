رياضة | التشكيل الرسمي لقمة آرسنال وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لقمة آرسنال وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن كلا من مورينيو وأرتيتا تشكيلة فريهم في قمة الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي بين توتنهام وآرسنال في اللقاء الذي سيقام على ملعب " توتنهام هوتسبر ".
وجاءت تشكيلة توتنهام كالتالي :
في حراسة المرمى : هوجو لويس
في خط الدفاع: سيرجي أوريري ، يان فيرتونجن ، توبي ألديرفيلد وبن دافيس.
في خط الوسط: هاري وينكس، موسى سيسوكو و جيوفاني لو سيلسو.
في خط الهجوم: ستيفين بيرجوين ، إيريك لاميلا وهاري كين.
بينما جاءت تشكيلة آرسنال كالتالي :
في حراسة المرمى : مارتينيز.
في خط الدفاع : شكوردان موستافي، دافيد لويز وسياد كولاسيناك.
في خط الوسط : جرانيت تشاكا، داني سيبايوس، هيكتور بيليرين وتيرني.
في خط الهجوم : ألكسندر لاكازيت، بيير أوباميانج وساكا.