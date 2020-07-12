الامارات | أستون فيلا يعبر كريستال بالاس بثنائية المصري تريزيغيه

شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يعبر كريستال بالاس بثنائية المصري تريزيغيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنعش النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه آمال فريقه أستون فيلا للبقاء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما قاده للفوز 2 - صفر على ضيفه كريستال بالاس اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة منذ 21 كانون يناير الماضي، إلى 30 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق أربع نقاط خلف مراكز الأمان، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس، الذي تلقى خسارته الخامسة على التوالي في المسابقة، عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

تقمص تريزيغيه دور البطولة في المباراة عقب تسجيله الهدف الأول لأستون فيلا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 59، ليحرز بذلك أول ثنائية في مشواره بالملاعب البريطانية.

ورفع نجم منتخب الفراعنة، الذي يقضي موسمه الأول مع أستون فيلا، إلى خمسة أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما سبق له التسجيل في كل من ليفربول وولفرهامبتون وتشيلسي.

ويتعين على أستون فيلا تحقيق نتائج إيجابية خلال لقاءاته الثلاثة المتبقية في البطولة من أجل تفادي العودة للعب في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، حيث يحل ضيفا على إيفرتون يوم الخميس القادم، ثم يستضيف أرسنال في المرحلة التالية، ويختتم مبارياته هذا الموسم بمواجهة مضيفه ويستهام يونايتد.

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