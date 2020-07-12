شكرا لقرائتكم خبر عن ترزيجية يحيي آمال أستون فيلا بهدفين في كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد النجم المصري محمود حسن «تريزيجة» فريقة أستون فيلا للفوز على كريستال بالاس بهدفين في إطار الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

ورفع أستون فيلا رصيدة إلى 30 نقطة في المركز الـ 18 على بعد 4 نقاط عن واتفورد صاحب المركز الـ 17 وقبل 3 جولات من نهاية الدوري.

بدأ تريزيجية التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 45 من الشوط الأول وفي الشوط الثاني، استغل النجم المصري ارتباك دفاع بالاس بعد ضغط كونور هوريهان، لينفرد ويضع هدفه الثاني في اللقاء، ليصبح لديه 5 أهداف في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي.

وأصبح تريزيجيه رابع مصري يسجل هدفين في مواجهة واحدة في الدوري الإنجليزي. أحمد حسام «ميدو» كان الأول حينما سجل مرتين في أول مشاركة له مع توتنام ضد بورتسموث في فبراير 2005، عمرو زكي أيضا سجل مرتين في شباك هال سيتي، وليفربول، في موسمه مع ويجان، والثالث النجم المصري وبطل الدوري الإنجليزي محمد صلاح.