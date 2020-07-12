شكرا لقرائتكم الخطيب يتقدم بشكور رسمية لرئيس مجلس الوزراء بسبب تجاوزات مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، في خطاب رسمي اليوم للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشكوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد الأزمات الاخيرة بين الطرفيين، وقال رئيس الأهلي في خطابه لرئيس الحكومة إن النادي الأهلي تقدم بشكواه عدة مرات في أوقات سابقة.

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وكان محمود الخطيب قد أرسل أيضاً خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها؛ مطالباً بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى مساء أمس في فيديو تم تصويره داخل نادى الزمالك، على مرأى ومسمع من الجميع؛ يتضمن عبارات قاسية، وطلب الخطيب، فى خطابه، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتسنى خضوع رئيس نادى الزمالك للتحقيق.

من ناحية أخرى، يُتابع محمود الخطيب تطورات ملف المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى بعدما أثار اللاعب أزمة مؤخراً مع ناديه السعودى، وطلب فسخ عقده بدعوى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وفتح الخطيب خطوط اتصال مع أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلى لمعرفة تطورات الأزمة وموقف النادى السعودى وغيرها من الأمور المتعلقة بالصفقة، لاسيما أن أزارو طلب العودة للأهلى والتدريب مع الفريق لعدم رغبته فى إستكمال تجربته السعودية رغم أن الاتفاق طلب تمديد عقد الإعارة لمدة ثلاثة أشهر بسبب تجميد الموسم الكروى عدة أشهر على خلفية "جائحة" كورونا وهو ما طالب به الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ووافق الأهلى على طلب الاتفاق بالتمديد قبل أن يُثير أزارو أزمة المستحقات وتخفيض عقده حسبما طلب منه الاتفاق.