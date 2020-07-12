شكرا لقرائتكم بيراميدز يبدأ معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعدادا للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، معسكر إعداد مغلق فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، فى إطار خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

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واستقر الجهاز الفنى على أن يكون معسكر بيراميدز المغلق مستمرًا حتى يوم السبت المقبل، ولم يستقر الجهاز الفنى حتى الأن على خوض مواجهات ودية خلال المعسكر من عدمه، لاسيما وإن الفريق يخوض تدريباته حاليًا على فترتين.

وتسود حالة من القلق لدى الجهاز الفنى لفريق بيراميدز، وكذلك إدارة النادى، بسبب العروض التى انهالت على اللاعبين فى الفترة الأخيرة، حيث يخشى مسئولو الفريق السماوى من انشغال اللاعبين بتلك العروض وعدم التركيز فى المرحلة المقبلة، والتى تشهد عودة منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقة، ويعد الفريق السماوى على بعد خطوات من تحقيق اللقب خاصة بعدما نجح فى الوصول للدور نصف النهائى وينتظر مواجهة فريق حوريا الغينى، بخلاف الاستعداد لعودة مسابقة الدورى وسعى بيراميدز للوصول لمركز يجعله يشارك فى دورى ابطال افريقيا الموسم المقبل.