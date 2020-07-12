’’تريزيجيه‘‘ يسجل هدفين ويقود أستون فيلا للفوز على كريستال بالاس (فيديو)

كتب: ضياء السقا

قاد محمود حسن "تريزيجيه"، فريقه أستون فيلا، للفوز على كريستال بالاس، بهدفين دون رد، سجلهما النجم المصري، عصر الأحد، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف تريزيجيه الأول في الدقيقة 45 من الشوط الأول، عندما تابع كرة عرضية من ركلة حرة ليضعها بباطن القدم في الشباك.

وفي الشوط الثاني، استغل تريزيجيه ارتباك دفاع بالاس بعد ضغط كونور هوريهان، لينفرد ويضع هدفه الثاني في اللقاء، ليصبح لديه 5 أهداف في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي.

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ومنح النجم المصري فريقه الأمل في النجاة من صراع الهبوط، حيث وصل للنقطة 30 في المركز الـ18، على بعد 4 نقاط من واتفورد صاحب المركز الـ17، قبل 3 جولات من النهاية.

شاهد هدفي تريزيجيه: