زوجة الخطيب ترد على هجوم مرتضى منصور وتوجه رسالة شديدة اللهجة: كل من كسر كوبًا سيدفع ثمنه

علقت الدكتورة نيرفين فريد، زوجة الكابتن الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عل تطاول مرتضى منصور رئيس الزمالك على زوجها.

وكتبت نيرفين فريد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أنا إبنة رجل مقاتل من خير أجناد الأرض أعطى عمره وصحته للبلد وزوجة رجل أعطى كل ما يستطيع من جهد وعرق وصحة للبلد.. ومازال يعطي.. لم نطالب بالمقابل لأن خدمة البلد فخر وعزة وواجب”.

وأضافت: “ولكني أطالب بحقي في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس لأني كإبنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال وأنقاهم وأصدقهم حباً لوطنه وبلده وأهل بلده: حقنا أن نعيش فى بلدنا آمنين مطمئنين أن العدل والحق لهما اليد العليا وأن (كل من كسر كوباً سيدفع ثمنه)”.

وتابعت: “أما أن ندفع من سمعتنا وعرضنا وكرامتنا ففي سبيل ماذا ولأجل من؟؟؟!!!! تحملنا خلال الفترة الماضية الكثير والكثير وخاطبنا كل العقلاء وطرقنا كل الأبواب”.؟

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وواصلت: “أعطينا الكثير من أعصابنا وصحتنا وتحملنا مالا يتحمله سوى ذوي الهمم الصلبة.. ولكن فاض الكيل”.

وأردفت: “أريد حقي يا بلد.. أريد حقى يا بلد.. أريد حقي يا بلد.. وإن لم تغيثونا فالله غالب على أمره”.

واختتمت: “وأعلم جيدًا أن رسالاتي دائمًا مقروءة ولذا فإنني أعلم أنها ستصل إلى مبتغاها”.