الامارات | خلل في جهاز الإطفاء يفسد سباق شوماخر.. وفورمولا 3 تشهد أصغر فائز في تاريخها

شكرا لقرائتكم خبر عن خلل في جهاز الإطفاء يفسد سباق شوماخر.. وفورمولا 3 تشهد أصغر فائز في تاريخها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلف خلل في نظام إطفاء الحرائق، مايك شوماخر الكثير خلال رابع سباقات الموسم الحالي من بطولة فورمولا-2 للسيارات في سبيلبرج بالنمسا اليوم الأحد، في الوقت الذي شهدت فيه بطولة فورمولا-3 أصغر فائز في تاريخها.

وتعرض مايك (21 عاما) نجل أسطورة فورمولا-1 ، مايكل شوماخر تعرض لانتكاسة خلال اللفة الخامسة عشر عندما كان يحتل المركز الثالث حيث توجه صوب مركز الصيانة والرغوة تملأ قمرة قيادة سيارته، لينسحب من السباق الذي فاز به الدنماركي كريستيان لوندجارد.

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وقال شوماخر "كان الأمر غاية في سوء الحظ لكن وتيرتنا في التسابق كانت قوية مجددا".

وشهد سباق فورمولا-3 فوز الفرنسي ثيو بورشير (16 عاما) ليصبح أصغر سائق في تاريخ البطولة يفوز بأحد السباقات

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