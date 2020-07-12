الامارات | حقيقة اعتزال بطل الفنون القتالية حبيب بعد وفاة والده

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اعتزال بطل الفنون القتالية حبيب بعد وفاة والده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف علي عبدالعزيز مدير أعمال بطل اتحاد "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نور محمدوف، عن حقيقة ما يتردد حول اعتزال حبيب لتأثره بحالة نفسية صعبة إثر وفاة والده عبد المناب بفيروس كورونا (كوفيد 19) عن عمر يناهز 57 عاماً.

وقال عبدالعزيز عبر حسابه بموقع "تويتر": "نسبت إليّ بعض وسائل الإعلام الروسية تصريحا بأن حبيب أنهى مسيرته الاحترافية. هذا غير صحيح على الإطلاق. حبيب متأثر بوفاة والده. أريد من الجميع احترام الموقف وأن لا ينشروا أخباراً مزيفة".

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يذكر أن الجماهير العالمية العاشقة للفنون القتالية تترقب نزالاً بين حبيب والبطل الأمريكي جاستن غاتجي المقرر في أبوظبي 19 سبتمبر المقبل ضمن فعاليات دورة "جزيرة القتال".

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